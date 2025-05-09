Trabzon’da Boğulma Olayı Yaşandı

BOĞULMA OLAYI TRABZON’DA GERÇEKLEŞTİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren Çınar Karbuz (14) ve arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), boğuldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi.

AÇIKLA DAHA FAZLA DETAY VAR

Serinlemek için denizle buluşan Çınar ve Tolgahan, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde inceleme yaparken, polis ekipleri karada arama çalışmaları başlattı.

KURTARMA ÇABALARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Çınar Karbuz ve Tolgahan Bıçak, sağlık ekipleri tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.