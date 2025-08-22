Trabzon’da Düğünde Silahlar Patladı: 1 Ölü

TRABZON’DA DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Taşkıran Mahallesi’nde bir düğün sırasında, gelin alma esnasında tarlaya doğru iki kişi tarafından ateş açıldı. Gelinin evden çıkışı sırasında gerçekleşen bu olay sonucunda seken kurşunlar Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) isimli üç kişiyi yaraladı.

ÇAĞRILAR HASTANEDE SONUÇSIZ KALDI

Ağır yaralanan Fuat Han, Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının ise tedavileri Of Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Düğün anları, olay anını kayda alan bir dron kamerası tarafından da görüntülendi.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yapılan incelemelerde düğünde ateş açan şahısların, Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, her iki kişiyi olayın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında Y.E.B.’nin çığlıklar üzerine panik içinde hızla koştuğu görüldü.