Trabzon’da Ehliyetsiz Sürücü Yayaya Çarptı

TRABZON’DA TRAFİK KAZASI SONUCU GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde gerçekleştiren bir trafik kazası sonucu ehliyetsiz bir sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşanan olayın detayları, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Kaza, ilçedeki 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde yaşandı.

GENÇ YAYA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Olay, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Sabri Devran Gedikli’nin, Trabzon’dan Giresun istikametine seyir eden bir aracın çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle Gedikli, metrelerce sürüklendi. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Gedikli kurtarılamadı.

EHLIYETSIZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Gedikli’ye çarpan aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. 17 yaşındaki Y.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Ayrıca, güvenlik kameralarındaki görüntülerde Gedikli’nin metrelerce sürüklendiği kazanın detayları yer alıyor.