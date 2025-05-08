Trabzon’da Fermuar Sistemi Bilgilendirmesi Yapıldı

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Trabzon’da, Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere fermuar sistemi hakkında bilgi aktarıldı. Bu etkinlik, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nın iş birliği ile gerçekleştirildi. “Fermuar sistemiyle yaşama yol ver” temasıyla planlanan “Trafik ve İlk Yardım Haftası Trafik Çevrimi” etkinliği, sürücüleri bilinçlendirme amaçlıyor.

FERMUAR SİSTEMİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Etkinliğe katılan Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Yavuz Çakıroğlu, sürücülere fermuar sisteminin önemi hakkında bilgiler verdi. Etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “1 Aralık 2024 tarihinde başlanan fermuar sistemiyle yaşama yol ver etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 6 aylık bir süreçte vatandaşlarımıza karşı Sağlık Bakanlığı’mızın önderliğinde bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu hafta da ‘Trafik ve İlk Yardım Haftası’ çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü’müzün trafik ekipleriyle yol denetimine katıldık. Şoförler ile yolculara fermuar sistemi ile yaşama yol ver sistemi hakkında bilgiler verdik. Oldukça etkili ve güzel bir faaliyet oldu. Şoförlerin bilgilerini sorguladık ve olumlu bir sonuç aldık. Ambulanslar inşallah artık trafikte yol almak zorunda kalmayacaklar.” şeklinde konuştu. Çakıroğlu, sağ şeritteki sürücülerin sağa, sol şeritteki sürücülerin ise sola geçerek ambulanslara yol vermesi gerektiğinin altını çizdi.

SONUÇ VE HAREKETLİLİK

Yapılan etkinlik, sürücülerin hem bilgilenmesini hem de trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini pekiştirmeyi amaçlıyor. Ambulansların trafikte daha rahat ilerlemesi hedefleniyor.