Trabzon’da Feromon Tuzakları Asılacak

FEROMON TUZAKLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Trabzon’da kahverengi kokarca ile yapılan mücadele kapsamında 18 ilçede belirlenen alanlara 6 bin 550 feromon tuzak yerleştirilecek. Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesindeki Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, kahverengi kokarcanın tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Yıldırım, bu zararlının sadece çiftçilere değil, tüm ekosisteme ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti. “Çünkü onun olduğu yerde üretim ciddi sekteye uğruyor.” diyen Yıldırım, fındık üretimine verilen zararın kayda değer olduğunu dile getirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün konuya dair yoğun çalışmalar yaptığını vurguladı.

TOPLUMSAL SEFERBERLİK VURGUSU

Yıldırım, belediyeler, odalar, çiftçi dernekleri, muhtarlar ve üreticilerin kahverengi kokarca zararlısına karşı birlikte mücadele ettiğini belirtti. Feromon tuzaklarla mücadele yönteminin önemine dikkat çeken Yıldırım, “Bunlar en önemli biyolojik, çevreye zarar vermeyen mücadele sistemi.” şeklinde konuştu. Eğer bu yöntemi etkin bir şekilde yaygınlaştırabilirse, kahverengi kokarca ile mücadelede büyük yol kat etmiş olacaklarını söyledi. Tarımsal mücadelelerin hem zararlıyı ortadan kaldırmayı hem de çevreye zarar vermemeyi hedeflemesi gerektiğinin altını çizdi.

KALICI ÇÖZÜM GEREKEN BİR KONU

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kahverengi kokarca zararlısının hızlı yayılma özelliğini dikkate alarak kalıcı ve köklü çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Geçen yıl vektörel mücadelede 45 personelin görev yaptığını açıklayan Genç, “İlaçlama çalışmaları için yaklaşık 2 milyon liralık kaynak ayırdık. 9 ilçemizde kapsamlı mücadele yürüttük ve önemli sonuçlar elde ettik.” dedi. Bu yıl, mücadelenin 12 ilçeye genişletilebileceğini duyurdu.

FEROMON TUZAKLARININ DAĞITIMI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kahverengi kokarca ile yürütülen mücadelenin çiftçilere, üretime, sofralara ve geleceğe sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle alınan 6 bin 550 feromon tuzağın, 18 ilçe tarım müdürlüğüne teslim edileceğini ve belirlenen alanlara asılacağını belirtti. Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, ilçe müdürlerine feromon tuzaklarını teslim etti.