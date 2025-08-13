Trabzon’da Filistin Yürüyüşü Düzenlendi

FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ ORGANİZE EDİLDİ

Trabzon’da Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde buluşan Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası’na kadar yürüdü.

YÜRÜYÜŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Grup adına konuşma yapan Miraç Arslantürk, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Bu ay içerisinde Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombasının 80. yıl dönümünün anıldığını hatırlatan Arslantürk, “O gün, sivil şehirlerin yok edilişi ve masum canların yitirilişi, tüm dünyaya savaşın ve vahşetin korkunç yüzünü göstermişti. Bugün ise bu tarihi dersin unutulduğunu, aynı acımasızlığın Gazze’de tekrarlandığını görüyoruz. Okullar, hastaneler, ibadethaneler bombalanıyor, masum canlar yitiriliyor. Bu, sadece bir savaş değil, uluslararası hukuku hiçe sayan bir katliam ve soykırımdır. Bugün Gazze’de yaşananlar, bir başka Hiroşima’dır.” dedi.

GAZETECİLERİN DE ŞEHİT EDİLDİĞİ VURGUSU

Arslantürk, gazetecilerin de şehit edildiğini belirtti. “10 Ağustos 2025 tarihinde Gazze Şehri’ndeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir medya çadırına düzenlenen İsrail hava saldırısında, aralarında El Cezire muhabiri Enes Cemal eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da bulunduğu 6 Filistinli gazeteci şehit oldu. Kendisi, çatışma bölgesinde yaşananları dünyaya aktaran önemli bir gazeteciydi ve hayatını bu görevi yerine getirirken şehit olmuştur.” şeklinde konuştu.

Grup üyeleri, yapılan duanın ardından dağıldı.