Trabzon’da Güvenlik Önlemleri Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk liderliğinde 2025-2026 sezonunda gerçekleştirilecek müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleri üzerine bir toplantı yaptı. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Öneş, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Yılmaz, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli ve taraftar grubu liderleri katıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VURGULANDI

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda İl Emniyet Müdürü Esertürk, Trabzonspor’un şampiyonluk hedefi doğrultusunda oynayacağı maçlarda stadyuma gelecek taraftarların güvenliği için “tüm tedbirlerin alınacağını” belirtti. Taraftar grubu liderleri de toplantıda duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, müsabakaların güvenli bir ortamda geçmesi için gereken desteği sunacaklarını belirtti.

İŞBİRLİĞİ VE GELECEK TOPLANTILAR

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, benzer toplantıların yeni sezonda düzenli bir şekilde yapılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi hakkında mutabakat sağlandı. Bu süreç, güvenli bir spor ortamı oluşturma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.