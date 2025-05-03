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Trabzon’da Hac Programı Düzenlendi

TRABZON’DA HACI ADAYLARI İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ

Trabzon’da, hacca gitme yolunda olan 864 hacı adayı için bir organizasyon gerçekleştirildi. Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli Sahil Camisi’nde yapılan programa, hacı adaylarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İl Müftüsü Selami Aydın ile diğer yetkililer katıldı.

KUR’AN-I KERİM TILAVETİYLE BAŞLADI

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından ilahiler okundu. Hac ve Umre Hizmetlerinden Sorumlu Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu, hacı adaylarına ibadet süreci ve kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler, hacı adaylarının manevi yolculukları sırasında karşılaşabilecekleri durumları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

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