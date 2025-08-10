Trabzon’da Halk Şenliği Yapıldı

TRABZON’DA RENKLİ BİR ŞENLİK

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 27. Kayabaşı Karaabdal Halk Şenliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Kayabaşı Yaylası’nda düzenlendi ve Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Akçaabat Belediyesi ile Akçaabat Işıklar Derneği tarafından organize edildi.

YÖRESEL HER ŞEY SERGİLENDİ

Şenlikte, yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar, kemençe eşliğinde horon oynamayı tercih etti. Etkinlik sırasında yöresel sanatçıların da sahne alması ile birlikte katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Yöre halkı, birlikte vakit geçirerek sosyal bir atmosfer oluşturdu.