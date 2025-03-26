Trabzon’da Hat Sergisiyle Filistin’e Yardım

YARDIM ETKİNLİĞİ ORGANİZE EDİLDİ

Trabzon’da hat sanatçıları, çizimleriyle Filistin’e yardım toplama amacıyla bir etkinlik düzenledi. Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi’nde Hayrat Vakfı tarafından kurulan yardım çadırında gerçekleştirilen etkinlikte, Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir ve Halk Eğitim Merkezi’nden gelen sanatçılar görev aldı.

KATILIMCILAR İLGİ GÖSTERDİ

Filistin’e destek vermek isteyen vatandaşların isimleri, hat sanatı ile yazılıp hediye edildi. Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir, hat sanatına olan ilginin artığını ifade etti. Demir, “Yardımsever insanlarımız burada Gazze’ye yardımlarını yaparak destek veriyorlar. Biz de burada hem yardımsever kardeşlerimizin isimlerini yazarak onların yapmış olduğu desteğe bir şekilde katkı sunmuş oluyoruz. Hat sanatı Kuran dilidir. Kuran alfabesidir. Asıl mevzu zaten Kuran-ı Kerim’in yazılması mevzusudur” dedi.

KAMPANYA SÜRECEK

Demir, “Milletimiz talep ediyor. Gelip isimlerini yazdırıyorlar. Bu vesileyle biz de Gazze’ye bir nebze olsun yardım etmiş bulunmaktayız. Fazla kalabalık olduğu için genelde vatandaşlarımızın taleplerini kırmamaya çalışıyoruz. Çadırımız burada kalmaya devam edecek. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar aynı etkinliği yaparız” şeklinde konuştu.