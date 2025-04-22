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Trabzon’da Hava Şartları Uçuşları Etkiledi

HAVADAN ULAŞIMDA PROBLEMLER

Trabzon’da hava koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi. Sabah saatlerinden itibaren süregelen sis, hava trafiğinin aksamasına yol açtı.

SEFERLERDE DEĞİŞİKLİKLER

Trabzon Havalimanı’ndan Ankara, İstanbul ve İzmir’e düzenlenmesi planlanan bazı uçuşlar iptal edilirken, bazıları da ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından, iptal edilen uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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