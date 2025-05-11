Trabzon’da İhracat Yapan Firma Bulunuyor

FİRMA FAALİYETLERİ VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Trabzon’da faaliyet gösteren bir firma, ürettiği tabanca ve av tüfeklerini 15 ülkeye ihraç ediyor. 2013 yılında Değirmendere Mahallesi’nde kurulan Alpharms Savunma Sanayi Limited Şirketi, 2017 yılında devreye giren yeni fabrikasında üretim kapasitesini artırıyor. Firmanın ürünlerinin çoğunluğu ABD, Kanada, Burkina Faso ve Avustralya gibi ülkelere satılıyor.

İHRACAT ODAKLI ÇALIŞMA

Şirketin yöneticisi Ömer Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sportif av tüfeği üretimiyle başladıkları imalatlarına zaman içerisinde tabancayı eklediklerini ifade etti. Hacıoğlu, genel olarak ihracat odaklı çalıştıklarını belirterek, “Av tüfeğinin yüzde 95’ini, tabancanın tamamını ihraç ediyoruz. Şu anda tabanca ve av tüfeği satışında 15 ülkeyle çalışmaktayız. Personel sayımız 70. İnşallah istihdamı artıracağız, farklı ürünlere de yöneleceğiz.” dedi.

ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ VE MODEL DAĞILIMI

Hacıoğlu, tüfek üretiminde pompalı, otomatik ve şarjörlü olmak üzere 3 ana başlıkta üretim yaptıklarını, tabancaları ise 9 milimetre ve 45 kalibre olarak ürettiklerini belirtti. Tüfek ihraç ettikleri ülkelere aynı zamanda tabanca da sattıklarını vurgulayan Hacıoğlu, “Biz başladığımız günden beri ihracata ağırlık verdik. Geçmişten kalan bir müşteri portföyümüz vardı, onunla beraber devam ediyoruz. Şu anda tüfek üretimini ikinci plana bıraktık, birinci hedefimizde tabanca var. Ürettiğimiz tabancaların tamamına yakınını ABD’ye, Alpha 11 ve Alpha 14 modelleri olarak satıyoruz. Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasındaki ülkelere de satıyoruz.” ifadesini kullandı.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Hacıoğlu, yıllık üretim kapasitelerinin 24 bin adet olduğunu da sözlerine ekledi. Üretimlerinin çoğu tamamen sivile yönelik olsa da ABD’de bu tabancaların polisler tarafından da kullanılabildiğini açıkladı. Afrika ülkelerinde ise hem asker hem de polis için bu ürünlerin temin edilebileceğini belirtti.