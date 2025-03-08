Trabzon’da Kadın Dolmuş Şoförlerine Destek

KADINLAR GÜNÜ’NDE DİREKSİYON BAŞINDAKİ İKİ BAŞARILI ŞOFÖR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü direksiyon başında geçiren Dilek Koç ve Ceren Hacıhüseyinoğlu, aile bütçelerine katkıda bulunmak için mesleklerini severek yapıyorlar. Delik Koç, şoförlük mesleğine ticari taksi şoförlüğü ile merhaba diyen 39 yaşında, iki çocuk annesi. Trabzon’un işlek duraklarından Boztepe Dolmuş Durağında minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyor. Dilek Koç, hem mesleğinin zorluklarından bahsediyor hem de işte yolcularla olan diyaloglarını çok iyi buluyor.

DİLEK KOÇ’UN MESLEĞE BAŞLANGICI

Dilek Koç, “Mesleği bana eşim aşıladı. On yıldan beri direksiyon başındayım. Önce tır sürerek şoförlük öğrenmeye başladım. Daha sonra iki yıl taksi sürdüm ve iki yıldır dolmuşçuluk yapıyorum. Yolcularla ilgili hiçbir problemim yok, hiçbir zorluk yaşamadım. Mesleğimi severek yaptığım için sürdürüyorum. İlk zamanlar beni görünce şaşırıyorlardı ama artık böyle bir durum yaşamıyorum,” diye konuştu. Ayrıca, Kadınlar Günü’nü kutlamadığını ifade eden Koç, “Aslında annelerimizin günü diyelim, kutlu olsun. Bizim için diğer günlerden bir farkı yok,” dedi.

CEREN HACIHÜSEYİNOĞLU’NUN BABASINDAN GÜÇ ALIŞI

Şoförlük mesleğine babası aracılığıyla 30 yaşındaki Ceren Hacıhüseyinoğlu, “Babam İstanbul’da dolmuş şoförlüğü yaptı daha sonra İETT şoförlüğüne başladı. Ben de mesleğe babamdan özendim. Mesleğimi aşırı seviyorum, yorulduğumu hissetmiyorum. Şu anda dolmuş şoförlüğüne yeni başladım, sekiz aydır bu işi yapıyorum,” diyerek mesleğine olan sevgisini dile getirdi. Hacıhüseyinoğlu, yolculardan çok güzel tepkiler aldıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

İYİ NİYET VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Hacıhüseyinoğlu, “Kadın isterse her türlü zorluğun üstesinden gelebilir,” diyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. “Bizim için her gün 8 Mart. Kendi karakterimi ‘Şoför Nebahat’ filmindeki karakterle benzetiyorum,” diyerek çocukluğunda izlediği filmden etkilenmiş olduğunu da belirtti. Dolmuş şoförlüğü yaptığı durakta çalışan erkek şoförlerden Tolga Bayram ise, kadın şoförlerle gurur duyduklarını kaydederek, “Bizi çok güzel temsil ediyorlar,” dedi.

YOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Yolculardan Tuba Kutluyıl, bayan dolmuş şoförlerinin artmasını temenni ederken, “Bayanlar her yerde çok başarılı,” diye ekledi. Dolmuş şoförlerinin artmasının olumlu bir gelişme olacağını düşündüğünü dile getirdi. Trabzon’daki bu durak, bayan şoförlerin yer aldığı nadir yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.