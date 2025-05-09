Trabzon’da Kadınlar, Filistin’e Destek Verdi

KADIN GRUBU, İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzon’da bir grup kadın, İsrail’in Filistin’e yönelik baskılarına karşı basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi. Atatürk Alanı’nda toplanan Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi üyeleri, etkinliğe Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Protesto sırasında “Dünya Gazze’yi seyrediyor, insanlık ölüyor” yazılı bir pankart açıldı.

ANNELİK DÜŞÜNCESİNE YENİ BİR AÇIDAN BAKILIYOR

İnisiyatif Başkanı Gülderen Mumcu, yaklaşan Anneler Günü’nü hatırlatarak, “Annelik sadece beslemek, giydirmek değildir. Annelik, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yürümektir. Filistinli anneler çocuklarını büyütürken aynı anda hayatta kalmaları için gece gündüz dua etmek zorundalar. Biz biliyoruz ki Gazze’deki anneler sadece kendi çocuklarını değil, insanlığın da onurunu ayakta tutuyor.” şeklinde konuştu. Mumcu, Filistinli annelerin yanlarında olduklarını vurguladı.

DÜNYANIN HER YERİNE MESAJ GÖNDERİLDİ

Mumcu, “Buradayız çünkü Gazze’de bir annenin kalbi durduğunda, dünyanın başka yerindeki annelerin kalbi sızlar. Bir çocuğun ‘anne’ diye ağladığı bir yerde hiçbir kutlama tam değildir. O yüzden bugün Anneler Günü’nü kutlamıyoruz. Bugün, anneliğin direniş olduğunu hatırlıyoruz. Bugün, Gazze’deki annelerin sesini buraya taşıyoruz. Gazze’nin anneleri, sizi duyuyoruz, acınızı taşıyoruz. Mücadelenizi yüreğimizde büyütüyoruz.” sözleriyle duygularını paylaştı. Açıklamanın ardından grup dağıldı.