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Trabzon’da Kayıp Yaşlı Dede Bulundu

YAŞLI ADAM KAYBOLDU

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Fatih Sultan Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşındaki Halit Satılmış’tan bir süre haber alamayan ailesi, durumu hemen polise bildirdi. Aile, yapılan ihbar sonucunda kayıp şahsın en son evinin yakınındaki dere kenarında görüldüğünü belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Halit Satılmış için, Jandarma ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği dere yatağındaki çalışmalarda, Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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