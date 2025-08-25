Haberler

Trabzon’da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE SONUÇLARI

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yüksel Baş 61 HK 099 plakalı aracıyla öğle saatlerinde Küçükdere Mahallesi’ndeki evinden Yalıköy mahallesine gitmek üzere yola çıktı. Baş, belirli bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla fındıklığa yuvarlandı.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Vatandaşlar ve 112 acil ekibi, Yüksel Baş’ı araçtan çıkarttı. Ancak, hastaneye kaldırılan Baş, Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan kızı ve yeğeni ise Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

