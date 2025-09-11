Trabzon’da Kaza, 3 Yaralı Var

YABANCI PLAKALI ARAÇLA YAKIT TANKERİ ÇARPIŞTI

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir yabancı plakalı otomobil, yakıt tankerine çarptı. Bu kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu Salacık mevkisinde gerçekleşti. Trabzon yönüne giden otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle karşı şeride geçti ve Y.A. yönetimindeki yakıt tankeri ile çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durum ilgili birimlere bildirildi ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM ARA VERDİ, SONRA TEKRAR AÇILDI

Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu, ekiplerin hızlı çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.