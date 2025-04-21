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Trabzon’da Kaza Meydana Geldi

 

KAZA HENÜZ CAN ALDI

Şalpazarı ilçesinde gerçekleşen talihsiz trafik kazası, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, düğünden dönmekte olan mahalle muhtarı Mustafa Diner (63) idarasında bulunan Citroen marka 61 HJ 730 plakalı araç, bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu evlerinin yanındaki uçuruma düştü.

 

KAYIPLARIN GELİŞİMİ VE İNCELEMELER

Kaza anında araçta bulunan Mustafa Diner ile birlikteki akrabası Mehmet Diner (71), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı bir inceleme başlatıldı. Bu tür kazalar, sürücülerin dış faktörlere karşı dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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