Haberler

Trabzon’da Kaza, Üç Yaralı

TRAFAK KAZASI SONUCUNDA YARALILAR VAR

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza, Kaşıkcı yolunun 6. km’sinde Arsel Petrol İstasyonu yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 NK 203 plakalı minibüs, Karadere’ye düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüste bulunan sürücü ve yanında bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkartmak için hemen harekete geçti. Gerekli müdahalelerin ardından yaralılar, Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Haberler

Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.