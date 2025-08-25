Trabzon’da Kaza, Üç Yaralı

TRAFAK KAZASI SONUCUNDA YARALILAR VAR

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza, Kaşıkcı yolunun 6. km’sinde Arsel Petrol İstasyonu yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 NK 203 plakalı minibüs, Karadere’ye düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüste bulunan sürücü ve yanında bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkartmak için hemen harekete geçti. Gerekli müdahalelerin ardından yaralılar, Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.