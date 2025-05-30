Trabzon’da Kurban Alışverişi Renkli Görüntüler Yaratıyor

KURBAN PAZARINDA RENGARENK DİYALOGLAR

Trabzon’da kurban pazarında satıcılar ile alıcılar arasında yaşanan pazarlık anları oldukça renkli görüntüler oluşturuyor. Alıcılardan birinin yöre şivesiyle “Alacam oni, beni kıramazsın” demesi, orada bulunan bir vatandaşın “Adamın kolunu çıkardın” ifadesi ile birleşince gülümsemelere neden oluyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Trabzon’da kurulan kurban pazarında, farklı illerden gelen besiciler kurbanlıklarını satışa sunuyor.

KURBAN PAZARINDA YOĞUNLUK VE SATIŞLAR

Akoluk Mahallesi’ndeki kurban satış ve kesim alanında, kurbanlık almaya gelenler ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar dikkat çekiyor. Kurbanlık almak için pazara gelen Rahman Durmuş’un kurban pazarlığı, “Alacam oni, yirmi beşe alacam oni. Beş liraya beni kıramazsın. Akın, alacam oni” ifadeleriyle oldukça eğlenceli anlar yaşatıyor. Elazığ’dan gelen kurban satıcılarından Erol Babul, bu seneki satışların geçen yıla nazaran iyi gittiğini belirterek “Kurbanlıkların kilosu 650-700 TL arasında ve bir kurbanlığın fiyatı 175 bin TL civarında oluyor. Satışlarımız geçen seneye oranla çok güzel. Maliyetler yükseldiği için fiyatları çok kıramıyoruz” dedi.

Kurban satıcılarından Selim Tok da Gümüşhane’den getirdikleri 40 adet kurbanlığın çoğunu sattıklarını ifade ederek, “Bu seneki satışlarımız iyi. Pazarlıklar kıran kırana oluyor, genelde 200-250 kilo arasındaki hayvanlar satılıyor” diye konuştu. Kurban alıcılarından Onur Sesli, pazarlıksız bir alışverişin mümkün olmadığını vurgulayarak “Kurban almaya geldik, fiyatlar genel olarak 250-270 bin TL arasında değişiyor. Pazarlık sünnetdir, mutlaka yapacağız” ifadelerine yer verdi. Trabzon’daki kurban pazarında alışveriş heyecanı sürüyor.