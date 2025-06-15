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Trabzon’da LGS’ye Geç Kalan Öğrenci Ulaşım Sağlandı

TRABZON’DA POLİS DESTEĞİ İLE SINAV YARDIMI

Trabzon’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu sırasında, zamanında okula yetişemeyen bir öğrenciye polis ekipleri motosikletle yardımcı oldu. Sınavın birinci oturumu, sabah saat 09.30’da başladı. Geç kalan öğrenci, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli timlerden yardım talep etti.

POLİS EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, öğrenciyi hemen motosiklete bindirerek, hızlı bir şekilde sınavın yapılacağı okula ulaştırdı. Öğrenci, sınava yetiştiği için polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Bu olay, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

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