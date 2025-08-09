Trabzon’da Mattia Minguzzi için Yürüyüş Düzenlendi

YÜRÜYÜŞ ORGANİZASYONU YAPILDI

Trabzon’da, İstanbul’da hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için bir yürüyüş düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, Minguzzi’nin ebeveynleri Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi’ye desteklerini gösterdi. Ellerindeki dövizlerle Kahramanmaraş Caddesi’nden Uzun Sokak’a kadar yürüyen grup, pek çok slogan attı. Elnino Taraftarlar Derneği üyeleri, Minguzzi ile annesinin fotoğraflarının yer aldığı afiş taşıdı. Afişte “Seninleyiz çiçeğim” ve “Bir annenin ahı dünyayı yıkar” gibi ifadeler yer aldı.

DESTEK TOPLAYAN AİLE VE DAVET

Yasemin Akıncılar Minguzzi, oğlunun 2 Ekim’deki İstanbul davasına tüm Trabzonluları davet etti. Kendilerine destek sunan herkese teşekkür eden Minguzzi, Trabzon’da büyük bir kalabalıkla karşılaştıklarını ifade etti. Hak arayışını sürdürme kararlılığının altını çizen Minguzzi, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Baba Andrea Minguzzi ise oğlunun her zaman kalbinde olduğunu belirterek, “Pes etmeyeceğiz, iyi ki varsınız. Bütün çocuklar için mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

KATILIMCILAR VE DESTEK

Yürüyüşe, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor taraftarları ve birçok vatandaş katıldı. Bu destek, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.