Trabzon’da Milli Teknoloji Köşesi Açıldı

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ KÖŞESİ HAZIRLANDI

Trabzon’da bulunan Atatürk Ortaokulu’nda oluşturulan “Milli Teknoloji Köşesi” büyük bir ilgi görüyor. Bu alanda, TUSAŞ tarafından üretilen savunma sanayi araçlarına ait maketler sergileniyor. Teknoloji köşesinde, görsel sanatlar öğretmeni Burcu Öncel ve öğrencilerinin hazırladığı milli ve yerli projelere ait resimler de yer alıyor.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Okulu ziyaret eden Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Milli Teknoloji Köşesi’nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Okul Müdürü İsmail Özen ise, teknoloji köşesinin hazırlanmasında destek veren AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen’e şükranlarını sundu. Özen, öğrencilerin yerli ve milli teknoloji ile üretilen ürünlerin maketlerini yakından görme imkanına sahip olduğunu belirtti.