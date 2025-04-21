Trabzon’da Mizah Sergisi Açıldı

AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzon’da, Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi’nin açılışı yapıldı. Sergi, Trabzon Sanatevi Salon Garaj’da gerçekleştirildi ve Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran ve Moğolistan’dan gelen sanatçıların eserlerini içeriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından desteklenen sergide, karikatür kategorisinde 45 sanatçının 45 eseri, fotoğraf alanında ise 9 sanatçının 16 eseri sanatseverler ile buluştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MESAJLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un yurtdışından gelen ziyaretçiler açısından özel bir şehir olduğunu belirtti. Genç, Trabzon’un tarih, kültür ve sanat şehri olmasının yanı sıra ‘mizahın başkenti’ unvanıyla anılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu şehrin ruhunu sanat ve kültürel faaliyetler taşıyor. Biz belediye başkanları olarak birçok icraat yapabiliriz ama şehrin kültürünü ruhunu taşıyan sanatımızdır. İyi ki böyle güzel sanatçılarımız var.” şeklinde konuştu. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sergide yer alan karikatürlerin ve fotoğrafların çok değerli mesajlar içerdiğini ifade ederek, “Sanat özgürlük ister, sanat kısıtlamayı kabul etmez. Sanatçı, düşündüğünü rahat bir şekilde ifade etmeli.” dedi.

MİZAH, YAŞAM TARZI

Mizah Sanatı Derneği Başkanı ve Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, her yıl farklı ülkelerden sanatçıların eserlerini sergilemeye devam ettiklerini fakat mekan konusunda sorun yaşadıklarını belirtti. Taç, Karadeniz insanının hayatını mizah ile algıladığını dile getirerek, “Karadeniz insanı için mizah bir yaşam biçimidir ve Trabzon da mizahın başkentidir.” dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı. Mizah Sanatı Derneğince düzenlenen Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi, 26 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak.