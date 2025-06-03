Trabzon’da Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞ ORTAHİSAR’DA ETKİLİ OLDU

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde gerçekleşen sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine yol açarken, rögarların taştığı görüldü. Sokakta yağmurdan etkilenen bazı vatandaşlar şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise en yakın iş yerlerine sığınmayı tercih etti.

TRAFFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Yollarda biriken su, trafik akışında zaman zaman aksamalar meydana getiriyor. Bu durum, sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oluyor. Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için iş makineleri ile müdahale ediyor. Ayrıca, il merkezine ek olarak birçok ilçede de sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü bildiriliyor.