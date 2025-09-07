Trabzon’da Sağanak Su Birikintileri Oluşturdu

SAĞANAK YAĞIŞ ORTAHİSAR’DA HAYATI ETKİLEDİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Yoğun yağışla birlikte bazı caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

VATANDAŞLAR YAĞMURDAN KORUNMA ÇABASINDA

Sokakta ani bir şekilde yağa yakalanan vatandaşlar, şemsiye kullanarak korunmaya çalışırken, bazıları da çevredeki iş yerlerine sığınmayı tercih etti. Bu durum, insanların yağmurdan korunma çabalarını gözler önüne serdi.

TRAFFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Karadeniz Sahil Yolu’ndaki su birikintileri, trafik akışında zaman zaman aksamalara neden oldu. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor ve yolculuk sürelerinin uzamasına sebep olabiliyor.