Trabzon’da Sağanak Yağış Hayatı Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sonucunda pek çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bu durum rögarların taşmasına yol açtı.

VATANDAŞLARIN YANITLARI

Sokakta aniden yağmura yakalanan vatandaşlar, şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yakınlardaki iş yerlerine sığınarak yağıştan kaçmaya çalıştı.

TRAFFİKTEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Yollarda meydana gelen su birikmeleri, trafik akışında zaman zaman aksamalara neden oldu. Bu durum, sürücüler için zor anlar yaşattı.