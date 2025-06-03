Trabzon’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞ ŞEHRİ ETKİLEDİ

Trabzon’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, şehrin birçok bölgesinde hayatı durma noktasına getirdi. Kentin pek çok yerinde su baskınları meydana gelirken, vatandaşlar zor anlar geçirdi. Bir kebapçıda kaydedilen görüntüler, Trabzon’daki durumu açıkça gözler önüne serdi. Bu yağışlar sonucunda kebapçı tamamen kullanılamaz hale geldi. Görüntülerde, dükkandaki masa ve sandalyelerin suyun içinde yüzdüğü görüldü.

CADDESLERDE SU BİRİKİNTİLERİ

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve rögarlar taştı. Yağış altında kalan vatandaşlardan bazıları şemsiyelerle korunmaya çalışırken, kimileri de iş yerlerine sığındı. Yol üzerindeki su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşandı.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yoğun yağış sebebiyle bazı araçlar yolda mahsur kalmış durumda. Birçok ev ve iş yerini su basarken, ekiplerin müdahalesiyle araç içinde ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Şu an için, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ile bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları devam ediyor.