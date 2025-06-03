Trabzon’da Sağanak Yağış Sorunları Yaşatıyor

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Trabzon’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Ortahisar ilçesi gibi birçok bölgede yaşanan su baskınları, bazı mahalle yollarının trafiğe kapalı kalmasına neden oldu. Bu durum, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE PARTİSİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart seçimleri sonucunda yüzde 51,48 oranında oy alarak Türkiye’deki büyükşehirler arasında birinci sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Partili bir siyasetçidir. 1972 yılında Maçka Ormanüstü Köyü’nde dünyaya gelen Genç, ilköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda ve liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Trabzon’da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1997’de vatani görevini Tekirdağ Çorlu’da tamamlayan Genç, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş sürecinde önemli görevlerde yer aldı. 2002 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’na seçilen Genç, 2004’te genel merkez tarafından bu göreve atandı.

SİYASİ GÖREVLERİ

2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde yeniden il başkanlığına seçilen Ahmet Metin Genç, 2007 genel seçimlerinde 7. sıradan milletvekili adayı oldu. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi’nin kurucu belediye başkanı olan Genç, 2024 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2024 mahalli idareler seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilerek, bu görevini halen yürütüyor.

AİLE YAŞAMI

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Metin Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.