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Trabzon’da Sağanak, Yollar Su İle Dolduruldu

SAĞANAK SONUCU YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Trabzon’da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların göle dönmesine yol açtı. Karadeniz Sahil Yolu’nda su içinde kalan araçlar, sürücüler için zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde gerçekleşen şiddetli yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Bu nedenle, cadde ve sokakların su birikintileriyle kaplandığı görüldü. Bazı evlerin zemin katları ile iş yerleri de su altında kalırken, sahil yolundaki araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

SÜRECİ İYİLEŞTİRME ÇABALARI

Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde meydana gelen su birikintileri sürücüleri ve yayaları zor durumda bıraktı. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda, su içinde kalan sürücüler ilerlemekte zorluk çekerek trafikte sıkıntı yaşadı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri su baskınlarına müdahalede bulunarak, tıkanan mazgalları açıp yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı. Ayrıca, trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemleri aldı.

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