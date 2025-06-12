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Trabzon’da Sanat Günleri Devam Etti

ETKİNLİKTE İRAN HALK MÜZİĞİ RÜZGARI

Trabzon’da gerçekleştirilen “15. Uluslararası Sanat Günleri” etkinliği, İran Halk Müziği konseriyle sürdü. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, İranlı sanatçılar Mohsen Alizadehganmoghadam, Behdad Ranjbar ve Mohsen Siahchashm enstrümanlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şair Ferhad İbrahimi’nin “Ayrılık” isimli parçası, seyircilerin yoğun beğenisini topladı.

TEŞEKKÜR VE DAVETLER

Program sonunda sanatçılara teşekkür eden İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, İran ve Türkiye’deki müzik enstrümanlarının birbirine oldukça benzer olduğunu vurguladı ve seslerin kalplere hitap ettiğini belirtti. Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da sanatçılara bir teşekkür iletmekte ve tüm halkı sanat günleri etkinliklerine katılmaya davet etti.

KATILIMCI ALTINDA ŞENLİK

Programa protokol üyeleri, vatandaşlar ve Trabzon’da yaşayan İranlılar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi. Bu konser, iki kültür arasındaki dostluğun güçlenmesine katkı sağlıyor.

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