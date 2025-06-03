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Trabzon’da Sel; 1 Kayıp Var

TRABZON’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ETKİLERİ

Trabzon’da meydana gelen ağır sağanak yağış, Beşirli ve Moloz mahallerinde ciddi sel ve su baskınlarına yol açtı. Bu bölgelerde, yol ve kaldırımların temizlenmesi için yoğun çaba gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selin getirdiği çamur birikintilerini ortadan kaldırma çalışmalarıyla sabaha kadar sürdüreceği bilgisini paylaştı.

BELEDİYE EKİPLERİ ARAÇ VE PERSONEL İLE GÖREVDE

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, caddelerde, yaya kaldırımlarında ve su baskınına maruz kalmış iş yerlerindeki çamurun temizlenmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti. “Başkanımız Ahmet Metin Genç’in talimatları doğrultusunda bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel artıklarından tamamen temizlemeyi ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,

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