Trabzon’da Sel Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

SEL NEDENİYLE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon’da meydana gelen şiddetli yağışların etkisiyle yaşanan sel ve su baskınları sonucunda, Beşirli ve Moloz semtlerinde yoğun temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu bölgelerde yol ve kaldırım temizleme işlemleri için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çamur birikintilerini ortadan kaldırmak için sabaha kadar sürecek yoğun bir çaba sarf ediyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ GÖREVDE

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, caddeler, yaya kaldırımları ve su baskınından etkilenen iş yerlerindeki çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getiriyor. “Başkanımız Ahmet Metin Genç’in talimatları doğrultusunda bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araç ile çalışmalarımız sürüyor.” diyen Kanca, yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi amaçladıklarını, yaya kaldırımlarını tamamen temizlemeyi ve esnafın dükkanlarını sorunsuz bir şekilde açmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguluyor.