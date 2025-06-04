Trabzon’da Sel Yüzünden Arama Devam Ediyor

SEL VE TAŞKIN FELAKETİ SONRASI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Trabzon’da yaşanan sel ve taşkın felaketinin ardından bir kişinin kaybolma durumu yaşanırken, başka bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

HALİL SATILMIŞ’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Edinilen verilere göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar sonrası Fatih Sultan Mahallesi Mervan Küme Evleri bölgesinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sel sularına kapılarak kayboldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi, bugün gerçekleştirdiği çalışmalarda Satılmış’ın cansız bedenine ulaştı.

KAYIP İHBARI YAPILMADI

Diğer yandan, ölen şahıs ile ilgili ailesinin herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı da öğrenildi. Aynı zamanda Akçaabat ilçesindeki kayıp Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları halen devam ediyor.