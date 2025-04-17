Trabzon’da “Şifadır Türküler” Konseri Yapıldı

KONSERİN DETAYLARI VE TEMASI

Trabzon Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şifadır Türküler” temalı Türk halk müziği konserinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Bu etkinlikte sağlık çalışanlarından oluşan koro, “Özümüz Sözümüz Türküler” sloganıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Konserde, Sivas, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Trakya, Erzincan ve Muğla yöresine ait türküler koro ve solo olarak seslendirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak’ın “Gardaş” türküsünü de seslendiren koro büyük bir beğeni topladı.

MÜZİK DİREKTÖRLÜĞÜ VE KATILIMCILAR

Konserde şef Seray Odabaş müzik direktörlüğünü üstlenirken, ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş konuk sanatçı olarak sahne aldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, konser sonunda türkü sözlerinin yaşanmışlıkların bir yansıması olduğunu belirtti. Musa Eroğlu’nun “Yolun sonu görünüyor” ve Aşık Veysel Şatıroğlu’nun “Uzun ince bir yoldayım” türkülerinin hikayelerinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konserin ‘muhteşem’ hazırlandığını söyleyerek, sağlıkçıların seslendirdiği türkülerle ‘şifa’ bulduğunu ifade etti. Genç, Kovid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını anarak, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diledi. Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta da, “Şifadır Türküler” teması ile Türk halk müziği konserlerinin üçüncüsünü düzenlediklerini ve konserde türkülerin hikayelerine yer verdiklerini belirtti.

ÖDÜLLER VE KATILIMCILAR

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, sanatçı Demirtaş’a plaket takdim etti. Genç ve Usta da koro şefi Odabaş’a plaket ve çiçek verdi. Etkinliğe kamu kurumu yöneticileri ile birçok sağlık çalışanı ve aileleri katıldı. Ayrıca huzurevi sakinleri de konseri izledi ve Türkülere eşlik eden katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.