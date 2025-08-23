Trabzon’da Sıfır Atık Denetimi Yapıldı

OTELLERDE SIFIR ATIK UYGULAMASI DENETİMİ

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki otellerde “sıfır atık” uygulamasını denetlemeye başladı. Belediyeden gelen açıklamaya göre, yaz aylarında artan turist sayısıyla birlikte oluşan çöp ve atık sorunlarına karşı otellerde hayata geçirilen sıfır atık uygulaması çerçevesinde mayıs ayından itibaren toplamda 33 otelde bilgilendirme ve denetim gerçekleştirildi.

ATIK YÖNETİMİNE DESTEK

Bu uygulama doğrultusunda, otellerde sıfır atık belgesi ile birlikte atıkların ayrıştırılarak toplanması denetlendi ve otel yetkililerine geri dönüştürülebilir atıkların yönetimi konusunda önemli bilgiler sunuldu. Ayrıca, atıkların ayrıştırılması, toplanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde belediye otellere destek verecek.

BELEDİYE BAŞKANI KAYA’DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın görüşlerine de yer verildi. Kaya, “Bu çalışmayı sadece bir denetim olarak değil, aynı zamanda ortak bir çevre sorumluluğu olarak görüyoruz. Hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir Ortahisar için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde ifade etti.