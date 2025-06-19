Trabzon’da Sıfır Atık Etkinliği Düzenlendi

ETKİNLİK TANITILDI

Trabzon’da Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, “Renklerle Dönüşen Dünya: Sıfır Atık Sanat Etkinliği ve Çocuklarla Sıfır Atık Şenliği” gerçekleştirildi. Bu şenlik, Ortahisar Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Boztepe Volkan Konak seyir terasında organize edildi. Etkinlikte, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nin denizlerdeki hayalet ağ sorununu çözmek amacıyla yürüttüğü Avrupa Birliği destekli BlackNETs projesinin tanıtım standı da yer aldı.

SIFIR ATIK BİLİNCİ YERLEŞTİRİLİYOR

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, amaçlarının çocuklara sıfır atık bilincini aşılamak olduğunu belirtti. Etkinliğin çevre ve deniz kirliliğinin azaltılmasına dikkat çekmek için düzenlendiğini ifade eden KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Avrupa Birliği tarafından Karadeniz’in iyileştirilmesi amacıyla desteklenen BlackNETs projesi ile hem kara hem de deniz kirliliğinin azaltılması konusunda bilgi verdiklerini aktardı.

HAYAL AGLAR HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMI

Karaların ve denizlerin kirlenmesini engellemeyi amaçladıklarını vurgulayan Erüz, “BlackNETs projesi kapsamında, Karadeniz’deki hayalet ağların denizdeki canlıları yok etmesi ile ilgili sorunu halka anlatmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için bu hayalet ağları denizden geri toplayarak kirliliği azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca deniz çöpleri diye adlandırdığımız, yukarılardan denize taşınan atıkların azaltılması için de mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

ŞENLİKTE YAPILAN ETKİNLİKLER

Şenlik süresince çocuklar ve gençler, kentin çeşitli tarihi ve turistik mekanlarının çizimini yaptı. Ayrıca geri dönüşümden elde edilen ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaret edildi.