Trabzon’da Su Bastı, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

BÜYÜKSEL BİR SU BASKINI ORTAYA ÇIKTI

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Beşirli mahallesi çevresinde eski devlet sahil yolu büyük bir su baskınına maruz kaldı. Bu bölgede 50’ye yakın araç ile birçok işyeri sular altında kalırken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

SU BİRİKİNTİLERİ YOLLARDA MAHSUR BIRAKTI

Yolda ve otoparklarda oluşan su birikintileri, çok sayıda aracı sıkışmış vaziyette bıraktı. Karşıyaka mahallesi Piri Reis Caddesi ise adeta dere haline dönüştü. Yamaçtan gelen su ile birlikte çamur ve taş parçaları, yolu tamamen kapladı ve bu nedenle ulaşım durma noktasına geldi. Okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yok.

Bölgede yaşanan şiddetli yağış, özellikle 2 Nolu Beşirli mahallesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki eski devlet sahil yolunu etkisi altına aldı. Söz konusu yağış yüzünden birçok araç yolda mahsur kaldı ve birçok yapının alt katları suyla doldu. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, etkilenen iş yerleri ile evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları ise devam ediyor.