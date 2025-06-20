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Trabzon’da Şüpheli Çanta Patlatıldı

ŞÜPHELİ ÇANTA PATTILDI

Trabzon’da yer alan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda vatandaşlar, şüpheli bir çanta gördü. Burada bir durum fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü’nden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından bomba imha ekipleri, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantanın içerisinde kıyafet ve ayakkabının bulunduğu belirlendi.

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