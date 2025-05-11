Trabzon’da Tiyatro Festivali’nde Oyunlar

ULUSLARARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ’NDE YENİ OYUNLAR SAHNELENDİ

Trabzon’da gerçekleştirilen “25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali” çerçevesinde “Kontrabas” ve “Beyaz Gemi” isimli tiyatro oyunları sahne alıyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 10’uncu gününde, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Metin Belgin, Patrick Süskind’in kaleme aldığı ve Hale Kuntay’ın çevirdiği “Kontrabas” adlı tek kişilik performansını, Hüseyin Kazaz Sahnesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Süskind’in 33 yıldır çeşitli dillerde sahnelenen eserinde, devlet memuru olan bir kontrbasçının müzik, tarih, hiyerarşi ve toplum üzerine olan bakış açısı ile eleştirileri sergileniyor.

BEYAZ GEMİ OYUNU SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Zhumat Shanın Shymkent Şehri Akademik Kazak Dram Tiyatrosu, Cengiz Aytmatov’un kaleme aldığı “Beyaz Gemi” oyununu, Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerle buluşturuyor. Psikolojik derinlik barındıran bu oyunda, çocuğu olmayan bir kadınla çocuklarını kaybetmiş yaşlı bir kadının hikayesi üzerinden, çocukların, yarının toplumunun temeli olduğuna vurgu yapılıyor.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Oyunların bitiminde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, başarılı performans sergileyen oyunculara plaket takdim etti. Bu etkinlikler, festivalin sanat dolu atmosferini ve tiyatro sanatına olan katkıyı gözler önüne seriyor.