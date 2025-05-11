Trabzon’da Tiyatro Festivali Oyunlar Sahnelendi

FESTİVAL KAPSAMINDA İKİ ÖNEMLİ OYUN SUNULDU

Trabzon’da gerçekleştirilen “25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali” çerçevesinde önemli iki oyun sahne aldı. Festivalin onuncu gününde, İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndan Metin Belgin, Patrick Süskind’in kaleme aldığı ve Hale Kuntay’ın sahneye uyarladığı “Kontrabas” adlı tek kişilik oyunu, Hüseyin Kazaz Sahnesi’nde izleyiciyle buluşturdu. Süskind’in 33 yıldır dünyada pek çok dilde sahnelenen bu oyunu, devlet memuru olarak çalışan bir kontrbasçının müzik, tarih, hiyerarşi ve topluma dair düşüncelerini irdelemekte.

PSİKOLOJİK DERİNLİĞE SAHİP OYUN

Zhumat Shanın Shymkent Şehri Akademik Kazak Dram Tiyatrosu da Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan “Beyaz Gemi” oyununu, Haluk Ongan Sahnesi’nde sanatseverlere sundu. Yönetmen Gauhar Adai’nin elinden çıkan bu eser, psikolojik metaforlar ile dolu bir anlatıma sahip. Oyun, çocuk sahibi olamayan bir kadın ve çocuklarını kaybetmiş yaşlı bir kadının hikayesi aracılığıyla, çocukların geleceğin toplumunun temeli olduğunu vurguluyor.

ÖDÜL TÖRENİ

Oyunların sonunda Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunculara plaket takdim etti. Bu an, festivalin anlamını ve tiyatronun toplumsal rollerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.