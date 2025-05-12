Trabzon’da Türk Somonu Stok Denetimi Yapıldı

STOK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzon’da yoğun olarak Türk Somonu yetiştiriciliği yapan 21 adet deniz ağ kafesi ile stok denetimi gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, hasat dönemi nedeniyle deniz ağ kafesi tesislerinde bu denetimlerin yapıldığını belirtti.

İHRACAT PAZARINDA ÖNEMLİ ROL

Kaplan, “Gerek coğrafi konumu, gerekse su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesislerinin yoğunluğu bakımından ilimiz, günümüzde ihracat pazarı için ana tedarikçi durumundadır. Akçaabat, Beşikdüzü, Arsin, Of, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerimizde Türk Somonu, Levrek ve Karadeniz Alabalığı yetiştiriciliği yapan 38 bin 740 Ton/Yıl kapasiteli 21 adet deniz ağ kafes tesisimiz bulunmaktadır. Hasat periyodu içinde olduğumuz bu dönemde deniz ağ kafes tesislerimizde stok denetimi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

YETİŞTİRİCİLİKTE DEĞERLİ BİR KAYNAK

Akçaabat, Beşikdüzü, Arsin, Of, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinin açıklarında Türk Somonu, Levrek ve Karadeniz Alabalığı yetiştiriciliği yapılmakta, yıllık 38 bin 740 ton kapasiteli bu 21 adet deniz ağ kafesi, bölge için önemli bir kaynak oluşturuyor.