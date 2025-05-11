Trabzon’da Türkiye Kupası Yarışı tamamlandı. Sporculara 73 bisiklet dağıtıldı. Büyük erkekler birincisi Tahir Buğra Yiğit. U17 birincisi Mehmet Bekir Çetindaş seçildi. U19’da Ege Erülkü birinci oldu. Başkan, Trabzon’un spor vizyonunu vurguladı

TRABZON’DA TÜRKİYE KUPASI YARIŞI GERÇEKLEŞTİ

Trabzon’da düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışı başarıyla sona erdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda toplamda 150 lisanslı sporcu yer aldı. Yarışma sonunda, kura ile sporculara ve gençlere toplamda 73 bisiklet dağıtıldı.

KATEGORİLERDEKİ BAŞARILAR

Yarışmanın sonucunda büyük erkekler kategorisinde birinciliği Tahir Buğra Yiğit, ikinciliği Mustafa Ayyorkun, üçüncülüğü ise Ahmet Can Akpınar elde etti. U17 kategorisinde Mehmet Bekir Çetindaş birinci olurken, Enis Fatih Perçin ikinci, Yunus Emre Kiraz ise üçüncü sırada yer aldı. U19 kategorisinde ise Ege Erülkü birinciliği, Göktürk Yüzerler ikinciliği, Muhammet Umut Demircan ise üçüncülüğü kazandı.

Trabzon Tırmanış Yarışı’nda büyük erkeklerde birinciliği Ahmet Örken, ikinciliği Ahmet Can Akpınar, üçüncülüğü ise Emir Uzun elde etti. U19 kategorisinde Orçun Karaman birinci, Murat Bayık ikinci ve Mustafa Demir üçüncü oldu. U17 kategorisinde ise Muhammed Abdurrahman Karaman birinciliği elde ederken, Efe Ahmet Sakar ikinci, Muhammet Zahit Sanin ise üçüncü sırayı aldı.

BAŞKAN GENÇ’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin Trabzon’un spordaki vizyonuna önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, “Trabzon’umuzu sadece futbol değil, her branşta sporun merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda bisiklet sporu özel bir yere sahip. Bugün burada gerçekleştirilen Türkiye Kupası 4. Etap Yol Yarışı, şehrimizin bu alandaki potansiyelini net bir şekilde gösterdi. Gençlerimizi spora teşvik etmek, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve Trabzon’u bu sporun merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.