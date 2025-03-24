Trabzon’da Yıl Boyu Turizm İçin Ulaşım Şart

Ulaşım Engeli

Trabzon’a ve çevresine yıl boyunca Dubai’den turistler getiren acenta sahibi Uğur Yılmaz, turizmi yılın her ayına yaymanın önünde bulunan en büyük engelin ulaşım olduğunu ifade ediyor. Turizmde pek çok alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Yılmaz, “Turizmi 12 aya yaymak, ülke genelinde dengeli bir turizm hareketliliği sağlamak ve yüksek gelirli turist oranını artırmak en büyük hedeflerimizden biri. Ancak Körfez ülkelerinden yılın 12 ayı uçak seferi olmayan bir bölgeye nasıl turist getirebiliriz? Şu an ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz aylarında yalnızca yabancı havayolu firmaları bölgemize uçuş düzenliyor ve bilet fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durum, özellikle ailelerin daha uygun fiyatlı destinasyonlara yönelmesine neden oluyor. Yabancı havayolu şirketleri ile bu sorunu aşmak zor görünüyor. Çözüm, Türk bayrak taşıyıcı firmalarımızın devreye girmesiyle mümkün olabilir” diyor.

12 Ay Turizm Potansiyeli

Türkiye’nin turizm açısından rakiplerine göre avantajlı bir konumda olduğunu, fakat mevcut turist sayısının bu potansiyelin çok altında kaldığını belirten Yılmaz, şu şekilde konuşuyor: “Trabzon ve bölgesi, dört mevsim sunulabilecek turizm çeşitliliğine sahip. Ancak turist akışı belirli aylara sıkışmış durumda. Kasım-Mayıs ayları arasında da turizmi canlandırabilirsek Trabzon, gerçek anlamda bir turizm şehri olabilir. Ülkemizde turizm yalnızca deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret değil. Sezon dışında da Arap turistleri bölgeye getirmeye devam ediyoruz. 12 ay turizm hedefi doğrultusunda çalışmalar yapılıyor ancak biz bunu zaten gerçekleştiriyoruz. Tek ihtiyacımız, önümüzün açılması. Gerekirse garanti koltuk bile alabiliriz. Yeter ki Türk bayrak taşıyıcı firmalarımız Dubai-Trabzon arasında doğrudan uçuşlar başlatsın.”

Fiyatlandırma Sorunları

Dubai’den Antalya’ya yapılan uçuşlarda kişi başı bilet fiyatı 370 dolar iken, Trabzon’a yapılan uçuşların maliyetinin 520 dolar olduğunu belirten Yılmaz, “Trabzon, Antalya’dan daha kısa mesafede olmasına rağmen bilet fiyatları çok daha yüksek. Dubai-Antalya arası, 3.708 km, uçuş süresi 4,5 saat; Dubai-Trabzon arası ise 3.160 km, uçuş süresi 3,5 saat sürüyor.” diyerek durumu açıklıyor. Geçmiş yıllara göre Trabzon ve çevresinde turizm konusunda daha bilinçli adımlar atıldığını belirten Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “Turizm işletmeleri, özellikle Arap turistlere yönelik daha bilinçli yatırımlar yapıyor. Konaklama tesislerinden restoranlara kadar bölgedeki işletmeler, turistleri ağırlamaya hazır. Ancak uçak bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle turist çekmekte zorlanıyoruz.”

Rekabet Düşüşü

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında aile rezervasyon oranının yüzde 60 olduğunu, bu yıl ise yüzde 15’e düştüğünü belirten Yılmaz, bu durumun bölgeye gelen turist sayısındaki düşüşü net bir şekilde gösterdiğini ifade ediyor. Yılmaz, “En büyük sorunumuz, yabancı havayolu şirketlerine bağımlı olmamız. Biz acenteler ve şehir olarak 12 ay turizme hazırız, yeter ki ulaşım sorunumuz çözülsün. Turistlerin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca Trabzon’a gelmesini istiyoruz. Turizm 50 gün değil, 360 gün olmalı. Dünyada trend olan Dubai’yi Türkler de görmek istiyor ancak bu fiyatlarla bu mümkün değil.” şeklinde görüşlerini aktarıyor.