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Trabzon’da Yürüyüş Grubu Kayboldu

YOĞUN SİS SEBEBİYLE KAYBOLDULAR

Trabzon’da doğa yürüyüşü için giden bir grup, yoğun sis yüzünden yönlerini kaybetti. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tv100 ekranlarında kaybolan ekiple ilgili güncel durumu aktardı. Vali Yıldırım, toplamda 75 kişinin bulunduğunu belirtti.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Vali Yıldırım, “Doğa yürüyüşü yapan 75 kişi yürüyüşten dönerken akşam üzeri sis çökünce yollarını kaybediyorlar. Telefon ile ulaştık fakat konum atamadılar. Ekiplerimiz anında yola çıktı ve arkadaşlarımıza 2 buçuk saat içerisinde ulaştılar” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, yürüyüşe uygun donanımlara sahip oldukları için sağlık sorunları yaşamadıklarını dile getirdi. Ekiplerin onları alarak güvenli bir şekilde geri döndüklerini belirten Vali Yıldırım, “Telefon bağlantısını kesmeden kara üzerinden ulaştık” ifadelerini kullandı.

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