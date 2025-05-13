Trabzon’daki Polisler, E.P’ye LÖSEV Bağışı İle Uzlaştı

KAZA VE YARALANMALAR

Trabzon’da, görevde bulunan iki polis memuru, bir trafik kazasında yaralanmalarına yol açan alkollü sürücü ile bir anlaşma sağladı. 24 Ekim 2024 tarihinde Ayasofya Kavşağı yol ayrımında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru A.Y’nin kullandığı ekip aracı, kavşağa girmekten vazgeçen E.P’nin aracını görünce çarpıştı. Bu kazada, polis memurları A.Y. ve O.K. yaralandı. Yapılan kontrollerde E.P’nin alkollü olduğu ortaya çıktı.

KAMU DAVASI VE UZLAŞMA SÜRECİ

Olayın ardından E.P. hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişiyi taksirle yaralama” suçundan kamu davası açıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, dosya uzlaşma kapsamında değerlendirilerek Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Burada, taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, uzlaşmaya varılacağı belirtildi.

Uzlaşma konusunda polis memurları A.Y. ve O.K., şüpheli E.P’nin LÖSEV’e 10 bin lira bağış yapmasını talep ettiler. Bu teklifi kabul eden E.P, belirtilen miktarı LÖSEV’e bağışlayarak ceza almaktan kurtulmuş oldu. Bu durum, olayın ardından taraflar arasında sağlanan çözüm sürecini temsil ediyor.