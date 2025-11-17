Trabzon Düğününde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

DÜĞÜN TÖRENİNDEN SONRA HASTANE YOLU

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde gerçekleşen bir düğün merasimine katılan bazı davetliler, ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğinden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastanelere başvuruda bulundu. Gıda zehirlenmesi olasılığıyla çeşitli hastanelerde müşahede edilen 65 kişinin tedavi süreci devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olay ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirilirken, gıda örneklerinin detaylı incelenmek üzere alındığı ve zehirlenmenin sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILACAK

Düğün organizasyonu ve yemek hizmetleriyle ilgili sorumlu kişilere yönelik inceleme başlatılmasının beklendiği bildirildi.