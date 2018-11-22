Trabzon-Fener maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı.

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu. Kritik maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençlerler.

Ligin 13. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

24 Kasım Cumartesi

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

26 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

SABAH