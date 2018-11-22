Trabzon-Fener maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu. Kritik maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençlerler.
Ligin 13. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
24 Kasım Cumartesi
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
26 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
SABAH