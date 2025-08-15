Trabzon Fethi Kutlaması Gerçekleşti

TRABZON’UN FETHİ NEDEN ÖNEMLİDİR

Trabzon’un fethinin 564’üncü yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen bir törenle coşkuyla kutlandı. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen bu fetih, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı. Törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, protokol mensupları ve birçok kişi katıldı. Fatih Parkı’na çelenk konulmasıyla başlayan etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının akabinde mehter takımının marşları ile devam etti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Trabzon’un fethinin 564’üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkarak, şehrimizi tarihine ve kültürüne yakışır şekilde daha ileriye taşıma azmindeyiz. Bu vesileyle başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin ve kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimizin yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de “Bugün bizler, 564 yıl önceki bu büyük zaferi anarken, Trabzon’un sadece tarihi bir şehir olmadığını, bunun yanında ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve turizmiyle ülkemize değer katan, geleceğe umut veren bir şehir olduğunu bizzat yaşıyor ve görüyoruz. Tarih boyunca sahip olduğu birçok değer ve kendine özgü özellikleriyle her daim kıymet verilen, uğruna mücadele edilen özel bir şehir olmuştur. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han, 1453’te İstanbul’u fethederek bir çağı kapatıp bir çağı açmasına rağmen, ‘Trabzon fethedilmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz’ diyerek bu şehrin stratejik ve tarihi değerini en açık şekilde ifade etmiştir. İşte bu nedenle Trabzon’un fethi, bir şehir kazanımının çok daha ötesinde, ayrıca büyük bir millet vizyonunun tamamlanmasıdır. Tarihimizden biliyoruz: Biz bu topraklarda sadece yaşayan değil, üreten, koruyan ve yücelten bir millet olduk. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu şehir, onların kanlarıyla, dualarıyla, alın terleriyle şekillenmiştir. Bugün bizim görevimiz, bu değerli emaneti gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmaktır” diye konuştu.