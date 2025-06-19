Trabzon Gıda Denetimi Sürüyor

DENETİM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, “Ürün bazlı” denetim çalışmaları kapsamında Ortahisar İlçesi Moloz bölgesinde faaliyet gösteren gıda satış işletmelerini eş zamanlı olarak denetledi. Denetimler sırasında hijyenik gereklilikler ve etiket kontrolleri yapıldı. Ayrıca, yayla tereyağı olarak satışa sunulan ürünlerden 23 adet numune alınıp, laboratuvarlara gönderildi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, denetimlerin kesintisiz sürdüğünü açıklayarak, “Bilindiği üzere gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu kapsamda denetim etkinliğinin daha da artırılması amacıyla ‘Ürün Bazlı /Tereyağı’ satış işletmelerinde denetimler yapılmıştır. Denetimlerde hijyenik gereklilikler ve etiket kontrolleri yapılarak, satışa sunulan tereyağı ürünlerinden 23 adet numune alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir” dedi.

Kaplan, laboratuvar analiz sonuçlarına göre uygunsuz çıkan ürünler ve işletmeler hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlemler uygulanacağını belirtti. Özellikle ürünlerde tüketiciyi aldatmaya yönelik taklit ve tağşiş olup olmadığı yönünde incelemelerin gerçekleştirildiği vurgulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kaplan, yıl boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı denetimlerin devam edeceğini ifade etti. “Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürün ve işletmelerle ilgili olarak 5996 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlemler uygulanacaktır. Halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz büyük bir titizlik ve hassasiyetle devam edecektir. Bu nedenlerle tüketicilerimizin üzerinde etiket bilgileri olmayan tereyağı, peynir, süt vb. ürünleri kesinlikle satın almamalı” diye konuştu.

Kaplan, denetimlerin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan gelecek bildirimlerin son derece önemli olduğunu, gıda ile ilgili karşılaşılan her türlü olumsuzluğun ALO 174 Gıda ihbar hattı ve 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.